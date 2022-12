Caltanissetta, ingegneri della ST Microelectronics al Rapisardi – Da Vinci: un ponte tra scuola e lavoro

Nell’auditorium della sede di via Turati dell’Istituto ITET “Rapisardi Da Vinci” di Caltanissetta si è tenuta una conferenza che ha avuto come relatori gli ingegneri Adriano Basile e Ivana Guarneri entrambi di ST Microelectronics, azienda leader per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore e microcontrollori programmabili.

Sono state affrontate le tematiche riguardanti la programmazione del microcontrollore STM32 e l’implementazione di reti neurali per le applicazioni di machine learning ed intelligenza artificiale.

“La conferenza non è stato un evento isolato ma un ulteriore incontro con l’azienda italo-francese da parte del nostro Istituto” ha commentato la dirigente Santa Iacuzzo.

Il rapporto tra l’ITET “Rapisardi Da Vinci” e l’ST-Microelectronics, infatti, è cominciato con la vittoria della sesta edizione del concorso “Costruiamo il futuro con STM32” rivolto a tutti gli studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado e si è consolidato quando sei brillanti studenti delle classi quinte dell’indirizzo Informatico sono stati invitati, con il progetto “Ecoball”, all’interno dello stand allestito da STMicroelectronics, durante la Maker Faire di Roma 2022.

In queste ultime settimane l’azienda ha promosso diverse iniziative volte a far avvicinare i gli studenti alle moderne tecnologie e alle attuali soluzioni nell’ambito della automazione e della robotica.





Dal 22 al 25 novembre, inoltre, la sede ST – Microelectronics di Catania ha aperto le porte a quattro studenti dell’Indirizzo Informatico (Difrancesco Gabriele, Dolce Emanuele, Larosa Paolo e Sillitti Matteo) che sono stati selezionati tra le eccellenze dell’Istituto per quattro giorni di training full immersion sui Microcontrollori STM32, Robotica ed Intelligenza Artificiale.

L’azienda, con questi incontri, ha voluto ribadire l’importanza di una scuola che sappia comprendere le esigenze dell’attuale mondo del lavoro e prepare i suoi studenti ad affrontarlo non appena conseguito il diploma.

Creare un ponte tra scuola e lavoro creando figure capaci non soltanto di avere conoscenze o di testare abilità ma, soprattutto, di avere le competenze adeguate a poter iniziare un nuovo progetto di vita.

Un obiettivo che da sempre si è prefissato l’ITET Rapisardi – Da Vinci che prepara i suoi allievi a poter intraprendere qualsiasi percorso, universitario o professionale.