Caltanissetta, bilancio partecipativo: tutte le proposte da poter votare entro il 22 gennaio 2023

E’ stata aperta lo scorso 23 dicembre la votazione per scegliere il progetto più interessante da poter realizzare usando i fondi del bilancio partecipativo.

Le votazioni sono aperte a tutti i cittadini di Caltanissetta che abbiano compiuto almeno 16 anni di età e siano in possesso dello SPID.

Ci sarà tempo fino al 22 gennaio 2023 per scegliere l’iniziativa più interessante per il territorio e funzionale allo sviluppo economico, sociale e culturale di Caltanissetta. Un’occasione per “dire la propria idea” e contribuire a orientare secondo i propri gusti.

Tutti i progetti presentati sono stati analizzati dalla Commissione per la valutazione comunale che ha studiato l’ammissibilità e la fattibilità delle proposte progettuali senza entrare nel merito della proposta. Questo compito, infatti, spetterà ai votanti, cioè ai cittadini.

Il 19 dicembre il verbale di Istruttoria ha ufficializzato che sono state ammesse n. 13 proposte progettuali, di cui, n. 10 per l’area tematica Cultura, n. 2 per l’area tematica Sport e n. 1 per l’area tematica Sviluppo Economico.

Si tratta di:

In data 19 Dicembre 2022, la Commissione per la valutazione dell’ammissibilità e fattibilità delle proposte progettuali, ha esposto il Verbale così come specificato di seguito:



– per l’area tematica CULTURA

Progetto n. 1 – AGAPE-Famiglie e Disabilità’ Al Centro – Jessica Napoli – Educatore Professionale Socio Pedagogica;

Progetto n. 4 – Il Testo Nel Cassetto – Teatro Stabile Nisseno Legale Rappresentante Raimondo Davide Coniglio;

Progetto n. 9 – Percorsi Di Arte Umana – Associazione Culturale Creative Spaces Legale Rappresentante Eros Di Prima;

Progetto n. 11 – Dal Mito Alla Scena – Associazione Casa Rosetta Onlus Legale Rappresentante Franco Giorgio De Cristoforo;

Progetto n. 13 – Sulle Ali Del Successo – Associazione di Promozione Sociale Sulle Ali Della Musica Responsabile Professoressa Laura Failla;

Progetto n. 15 – Le Vie Dello Zolfo – Associazione Mineral. Paleont. e della Cultura Della Solfara Di Sicilia Legale Rappresentante Ingegnere Michele Brescia;

Progetto n. 16 – Ti Racconto Caltanissetta – Associazione Scientifica O.N.L.U.S Ritmamente – Presidente Danilo P. M. Lapadura;

Progetto n. 17 – Itinerari Di Legalità – Associazione Culturale Di Promozione Turistica Inner Sicily Legale Rappresentante Irene Bonanno;

Progetto n. 18 – Gender Equality Leader – Najwa Fariki;

Progetto n. 19 – Festival Delle Culture Contro Le Mafie – Giadone Giuseppina Maria Danila;

– per l’area tematica SPORT

Progetto n. 2 – Senza Confini…. Riprendiamo A Giocare Insieme – A.S.D. Polisportiva Nissena Di Caltanissetta Legale Rappresentante Sollami Filippa Catia;

Progetto n. 10 – To Win In Life… Then In Sport – Per Vincere Nella Vita… Poi Nello Sport – A.S.D. C.U.S.N. Caltanissetta Presidente Pro-Temp. Aurelio Armatore;

– per l’area tematicaSVILUPPO ECONOMICO

Progetto n. 12 – Uncinetto Artistico Su Telaio “Il Merletto” – Laboratorio Artigianale Lady Anna I Ricami Della Nonna.;

Votare è molto semplice.

Basterà accedere a: https://caltanissetta.comunelive.it/

Cliccare nel riquadro azzurro in alto (Per partecipare al Bilancio Partecipativo effettui l’accesso con lo SPID.),

Inserire le credenziali dello Spid,

Scegliere e selezionare uno dei progetti in gara.

Cliccare in fondo alla pagina sul riquadro verde con scritto “vota”.

Per guardare tutti i progetti in modo approfondito basterà consultare: i documenti presenti in fondo alla pagina: https://caltanissetta.comunelive.it/News/default.aspx?0600*1