Caltanissetta, al Rapisardi – Da Vinci tante iniziative per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

L’ITET Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta, diretto dalla dirigente Santa Iacuzzo, per sensibilizzare i propri alunni contro la violenza sulle donne, ha organizzato diversi eventi distribuendoli nell’arco di due giorni.

Una scelta dettata sia dal bisogno di aiutare i ragazzi a comprendere bene questa problematica sia per non lasciare queste iniziative esclusivamente relegate alla giornata commemorativa del 25 novembre ma far comprendere che ogni giorno bisogna contrastare la violenza.

Il secondo e ultimo giorno si è svolto alla sede di via Turati in collaborazione con il Comitato delle pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

Gli alunni sono stati invitati a riflesttere sul linguaggio e gli effetti sulla percezione dei ruoli nella società e sulla colpevolizzazione della vittima che si verifica ogni qual volta viene chiesto “Com’eri vestita?”.

In entrambi gli eventi a partecipazione degli alunni è stata coinvolgente, attiva e intensa. Le tematiche sono state presentate dalle Avvocate Antonella Macaluso e Domenica La Torre, dall’Avvocatoto Salvatore Saia, dalla Dottoressa Nadia Lumia, ispettrice superiore della Polizia di Stato e dall’Avvcata Valentina Matraxia del centro antiviolenza “Galatea”.