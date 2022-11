Villalba. Il cordoglio del sindaco, dell’amministrazione comunale e della comunità per la morte del dott. Antonio Miserendino

VILLALBA. Ha destato dolore e profondo cordoglio a Villalba la scomparsa del dott. Antonio Miserendino, persona conosciuta e stimata in maniera unanime a Villalba da tutta la comunità. Una persona la cui scomparsa lascia un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue doti umane e professionali.

Il sindaco Maria Paola Immordino, facendosi portavoce dell’intera comunità, ha inteso, a nome suo personale, dell’ Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Villalba esprimere il più profondo cordoglio alla famiglia per la perdita del caro concittadino Dott. Antonio Miserendino, “un uomo dal grande spessore umano e dalle grandi capacità professionali. Ci uniamo al dolore della famiglia in particolare dei figli e della moglie Rita La Monica”, ha concluso il sindaco in una nota .