Sommatino. Il 2 dicembre alla Domus Misericordiae c’è l’evento “Benvenuti nel nostro Mondo”

SOMMATINO. Venerdì 2 Dicembre, dalle ore 10.30, alla Domus Misericordiae di Sommatino c’è la Manifestazione “Benvenuti nel nostro Mondo”, nata da un’idea di Flavio Di Tavi, promotore dell’evento.

In occasione del World Disability Day del 3 Dicembre, infatti, è stato deciso di dedicare una manifestazione, in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, per conoscere meglio il mondo della disabilità, troppo spesso dimenticato.

Il sindaco Salvatore Letizia ha annunciato che, per l’occasione, assieme all’Amministrazione Comunale, i Consiglieri Comunali ed ai rappresentanti dell’Istituto Comprensivo, interverranno diversi ospiti per raccontare la propria esperienza.

Da Mattia Indorato, alfiere della Repubblica e sibling di Damiano al videosaluto de N’arancina Speciale, dalla proiezione dei video di Iacopo Melio e Lorenzo Baglioni e Valerio Cammarata alle letture delle poesie del nostro autore Flavio Di Tavi.