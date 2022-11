Sicilia, Università di Palermo apre alla didattica asincrona. UDU “uso intelligente della didattica”

L’Udu Palermo attenziona le dichiarazioni rilasciate ieri dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo in merito alla creazione di un archivio di lezioni registrate in modalità asincrona. Proposta che l’Udu Palermo nelle scorse settimane ha presentato attraverso una raccolta firme, per presentare successivamente il regolamento in Senato Accademico.

Stiamo riflettendo su un riutilizzo intelligente della didattica asincrona, ha spiegato il Magnifico Rettore Midiri ad Adnkronos. In pratica i docenti registrerebbero le lezioni, che verrebbero successivamente caricate on line. Significherebbe dare strumento didattico in più ai nostri studenti. Il Covid qualcosa ce lo ha insegnato e non tutto di quella esperienza va buttato via.

“Come Udu Palermo – dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore di Ateneo dell’Udu Palermo – non possiamo che trovarci d’accordo con quanto dichiarato dal Magnifico Rettore, che è quello che attraverso la nostra raccolta firme, che ha ottenuto una grande successo, chiediamo all’università. La creazione di un archivio di lezioni registrate, che possano essere utilizzate dagli studenti e dalle studentesse come un supporto alla didattica.

Concordiamo anche sul fatto che la didattica in presenza è imprescindibile nella nostra visione di università, e che la didattica a distanza non debba essere una sostituzione, bensì un supporto.”

“Nelle prossime settimane – continua Irene Ferrara, Senatrice Accademica dell’Udu – incontreremo il Rettore al quale presenteremo tutte le firme raccolte, e la nostra proposta di regolamento, che ci auspichiamo, vista anche il parere positivo del Magnifico Rettore, incontri anche l’approvazione di tutta la comunità accademica, nel frattempo si può continuare a firmare la nostra petizione all’interno dell’università o anche via telematica https://chng.it/JMvmxB9B“