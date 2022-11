Sicilia: Martina Ardizzone (M5s) è la deputata più giovane all’Ars

Gacca arancione, camicia verde-acqua e un sorriso che nascondeva a stento la sua emozione: Martina Ardizzone, 27 anni, la più giovane tra i parlamentari eletti all’Assemblea regionale siciliana, si è presentata così questa mattina a Palazzo dei Normanni per le procedure di accredito in vista della seduta di insediamento a Sala d’Ercole. “Oggi sono emozionata, ma lo sarò molto di più giovedì in occasione della prima seduta d’aula” dice Ardizzone, che alle elezioni dello scorso 25 settembre è stata eletta nel collegio di Catania nella lista del Movimento 5 Stelle.

“Dopo la mia esperienza da consigliere comunale a Paternò – continua – sono onorata di rappresentare i cittadini al parlamento regionale, questa per me è un’occasione di crescita personale e non solo politica”. Sui temi da affrontare già dal primo giorno di legislatura, Ardizzone ha le idee chiare: “penso alle diverse richieste specifiche che provengono dai territori – dice – ma anche a questioni più generali come il Pnrr ed il caro-bollette”.

Proprio oggi a Palermo si è svolta una manifestazione promossa da sindacati ed associazioni di categoria contro l’aumento del costo dell’energia. “Manifestare in maniera corretta è sempre utile – conclude la neo parlamentare regionale – è un modo che i cittadini hanno per fare arrivare le loro richieste alle istituzioni”.