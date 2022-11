Sicilia, Agrigento: rapina passante puntando un coltello alla gola, arrestato 16enne

Ha 16 anni l’agrigentino che è stato arrestato, in flagranza di reato, dopo aver fatto, a Porta di Ponte: area di ingresso alla centralissima via Atenea, una rapina. Il minorenne ha puntato un coltello alla gola di un ventiquattrenne di passaggio e s’è fatto consegnare tutti i soldi, 60 euro, che l’altro aveva in tasca.

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, in servizio antirapina hanno bloccato e arrestato il minorenne.

L’arresto dei militari dell’Arma è stato convalidato e il giudice ha disposto per il ragazzino la custodia cautelare al Malaspina di Caltanissetta.