Serradifalco. Al Comprensivo la Polfer incontra gli alunni nell’ambito del progetto “Train To Be Cool”

SERRADIFALCO. Si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Puglisi di Serradifalco, diretto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Vella, un incontro con i poliziotti della Polfer di Caltanissetta. Gli alunni delle classi terze hanno partecipato al progetto “ TRAIN …. TO BE COOL “ un progetto ideato dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per sensibilizzare i giovani all’adozione di comportamenti corretti in ambito ferroviario per la propria ed altrui incolumità.

Obiettivi del progetto , promuovere i valori della legalità e della sicurezza anche in ambito ferroviario, stimolarne la coscienza civica, aumentare nei giovani la consapevolezza dei pericoli presenti in stazione, incidere sui comportamenti. Relatori del progetto i poliziotti della POLFER Lorenzo Dibenedetto, Salvatore Salvaggio e Antonio Lattuca.