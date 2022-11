San Cataldo. In uscita il nuovo romanzo di Emanuele Salute “‘Ndranghetitudine”

SAN CATALDO. E’ uscito il nuovo romanzo dello scrittore sancataldese Emanuele Salute. Si tratta del romanzo ‘Ndranghetitudine. Protagonista è un giovane studente universitario siciliano che da una caserma militare di Messina si ritrova suo malgrado inserito all’interno di un’organizzazione criminale in Lombardia, in missione segreta per monitorare le elezioni politiche e i legami tra la ‘ndrangheta e la politica.

Tra nuovi amici e uomini dei servizi, tra divertenti avventure e pericoli scampati, il protagonista costretto a scappare dalla missione divenuta troppo pericolosa, tornerà inaspettatamente indietro nel proprio passato, all’infanzia e soprattutto agli affetti sinceri perduti in quel tempo remoto, affetti rimasti però tenacemente sempre vivi e in grado di determinare importanti scelte di vita nel tempo presente. Il libro che ha subito riscosso un bel successo, lo si può acquistare su Amazon e presto anche nelle librerie.