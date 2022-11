San Cataldo. Gran successo per la Mostra “Trapassato e Futuro” dell’Associazione Disabili patrocinata dal comune di Santa Caterina

SAN CATALDO. Si è conclusa la mostra dell’associazione disabili San Cataldo “Trapassato e Futuro” che è stata patrocinata dal comune di Santa Caterina insieme al comune di San Cataldo. L’evento è stato il concretizzarsi dei valori che hanno dato vita all’evento e che da 40 anni sono baluardo dell’associazione: inclusione e solidarietà.

La serata ha saputo conciliare la bellezza dell’arte e il piacere della convivialità, esaltando il valore positivo che deriva dall’incontro tra realtà diverse. “È stata per me e per la mia Amministrazione – ha detto il sindaco Giuseppe Ippolito – un grande orgoglio vedere sfilare tra gli artisti che hanno animato la serata giovani Caterinesi di grande valore come Pietro Carlotta e Sebastian Eduardo Solorzano Micciche”.

L’amministrazione comunale caterinese ci ha messo tanto entusiasmo e partecipazione ad un evento nel quale è stata un’emozione infinita assistere all’incontro tra i ragazzi caterinesi e i giovani ospiti dell’associazione perché è solo nella relazione e nella solidarietà che si diventa grandi e si crea un futuro migliore. Nell’occasione, i complimenti per la riuscita dell’evento sono andati al presidente Giovanni Pilato, allo staff dell’associazione Disabili, agli artisti ma soprattutto ai ragazzi che con semplicità sanno essere esempio di vita e di valori veri e profondi.