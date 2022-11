Ponte Stretto, Schifani: “Opera strategica per lo sviluppo del Sud”

“Con il presidente Occhiuto siamo entrambi impegnati, e a giorni ci incontreremo per discutere con il ministro Salvini di un’opera strategica per la crescita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno: la realizzazione del ponte sullo Stretto. Siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per potere, non dico passare alla storia, ma alla storia del Paese tutti coloro i quali contribuiranno in maniera seria e compiuta all’attuazione di un progetto che è sempre più strategico in una economia nella quale la globalizzazione e la velocità del trasporto delle merci è essenziale per la crescita e lo sviluppo del Pil di ogni Paese”.

A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo in videocollegamento alla conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione ‘Sisma nello Stretto’.