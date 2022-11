Piscina “ridotta”, nota di Caltanissetta Protagonista: “Scelta intelligente la profondità ad 1,4 metri”

CALTANISSETTA – Polarizza l’attenzione di nisseni e politici, la “vicenda” piscina a Caltanissetta. Per alcuni si ipotizza sia, per restare in tema, una tempesta in un bicchiere d’acqua.

Sulla proficuità della scelta di ridurre la profondità interviene anche Caltanissetta Protagonista con una nota a firma di Michele Giarratana.

Ho letto le cose piu’ inenarrabili sull’eventuale riduzione del volume della piscina comunale, scandalosamente chiusa da quattro anni, che dovrebbe ora essere profonda 1,4 m. Ritengo invece che sia una scelta intelligente. La piscina puo’ continuare ad ospitare gare anche a livello internazionale visto che la profondita’ minima di norma e’ 0’80 m.

Piuttosto non e’ omologabile un impianto di nuoto con una profondita’ maggiore di 2,7 m. Potrebbe essere penalizzata piuttosto la pallanuoto, la cui tradizione e l’attivita’ a Caltanissetta puo’ essere paragonata al curling. L’attuale volume d’acqua per essere riscaldato e mantenuto ad una temperatura di 21 gradi necessita circa 30mila Kwh mentre portando la profondità’ a 1,4 m i consumi si ridurrebbero di oltre un terzo. Scusate il disturbo.

P.S. Il sottoscritto e nemmeno la consigliere Mule’ sosterranno mai questo Sindaco. La verita’ si, sempre.

Michele Giarratana, Caltanissetta Protagonista