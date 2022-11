Palermo, a 100 anni dal rinvenimento della Tomba di Tutankhamon: conferenza di BCsicilia

In occasione dei 100 anni dal rinvenimento della Tomba di Tutankhamon BCsicilia, in collaborazione con la Rettoria di San Francesco Saverio, organizza la conferenza “A tu per Tuth: la perseveranza, la scoperta, la meraviglia”.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di don Massimiliano Lo Chirco, Rettore della Chiesa S. Francesco Saverio, e di Cinzia Carraro, del Consiglio Direttivo BCsicilia di Palermo, è prevista la relazione dell’archeologa Antonella Casciolo. L’incontro si terrà mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 17,00 presso la Chiesa S. Francesco Saverio in via S. Francesco Saverio a Palermo.

Verrà presentata la cronistoria di Tutankhamon a partire dalla scoperta della tomba fino alle più recenti indagini, le ipotesi di lavoro e le prospettive future, infine uno story telling attraverso immagini selezionate del meraviglioso tesoro del Faraone dimenticato.