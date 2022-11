Mussomeli, Proposta della Consulta Giovanile: “2° edizione Natale da Vetrina 2022”

foto della prima edizione (anno scorso)

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno e visti i risultati ottenuti, la Consulta Giovanile propone la seconda edizione di “Natale da Vetrina 2022”, l’agguerritissimo social contest, che vede sfidarsi a colpi di reactions, le attività commerciali del territorio comunale. Si tratta di un Contest sulla Pagina Facebook della Consulta, che avrà inizio il 18 dicembre 2022 in collaborazione con il #compromussomelese iniziativa promossa dall’Assessorato alle attività produttive e sviluppo economico del Comune di Mussomeli. Tutte le attività commerciali, dall’ 1 al 16 dicembre 2022, per aderire, potranno inviare all’indirizzo email: consultagiovanilemussomeli@gmail.com, fino a un max di 1 foto (di buona qualità) in formato orizzontale, della vetrina natalizia della propria azienda e con abbinata una descrizione dell’azienda stessa e perché no? Anche un codice sconto natalizio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere al meglio le varie aziende presenti sul territorio comunale e cercare di dare un input al consumo interno promuovendo le nostre eccellenze. La Vetrina di Natale che arriverà in finale e otterrà più like sulla foto, sarà proclamata vincitrice. Le date: – dall’ 1 al 16 dicembre 2022 le adesioni con invio foto vetrina via email e -dal 18 al 26 dicembre 2022 – CONTEST Mussomeli (CL),