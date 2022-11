Iss, al via campagna ‘La salute si costruisce da piccoli’

Promuovere stili di vita salutari, con indicazioni su alimentazione e attività fisica, attraverso la disamina di nove tematiche riferite alla quotidianità dei più piccoli, con suggerimenti concreti su come impostare e migliorare abitudini corrette. Prende il via oggi la campagna social “La salute si costruisce da piccoli” rivolta alle bambine e ai bambini in età scolare e alle loro famiglie.

L’iniziativa è promossa dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della salute (Cnapps) dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), dall’Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste ed è finanziata dal ministero della salute nell’ambito di Guadagnare salute, uno dei progetti del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm).

La campagna prevede la divulgazione social, in appuntamenti cadenzati ogni 10-15 giorni, un totale di 9 video, 74 pillole informative (con semplici messaggi per ogni tematica), tre infografiche e 2 video – che riassumono una panoramica dei temi principali: alimentazione, attività fisica e sedentarietà, eccesso ponderale – e 9 schede informative con approfondimenti su: la colazione, la mobilità attiva, la merenda, l’attività motoria a scuola, la corretta alimentazione, il consumo di frutta e verdura, il movimento, il consumo d’acqua e la sedentarietà. Il tutto con uno stile, colorato e animato, che ben si adatta anche ai più giovani.

Secondo i dati della sorveglianza OKkio alla salute, coordinata dall’ISS, in Italia, ben 1 bambino su 3 presenta un eccesso di peso. “Questa condizione è spesso correlata a uno stile di vita che combina un’alimentazione troppo calorica e uno scarso livello di attività fisica. Riflettere su questi aspetti è quindi fondamentale per promuovere salute e benessere di tutta la famiglia”, afferma il Prof. Giovanni Capelli, Direttore del CNAPPS dell’ISS. “Sappiamo, infatti, che l’ambiente di vita può facilitare e favorire la salute: scuola, lavoro, comunità possono offrire occasioni per compiere scelte salutari, ma sta anche a noi trovarle – continua Capelli -. Quando, in famiglia, scegliamo un comportamento a favore della salute, possiamo diventare un esempio positivo per i nostri figli. D’altra parte, le abitudini acquisite negli anni della crescita sono quelle che tendono ad essere mantenute anche da adulti”