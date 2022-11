Eccellenza. La Nissa vuol concedersi il bis di vittorie di fila in campionato con il Cus Palermo

Si disputa oggi alle 14,30 l’anticipo della nona giornata del campionato di Eccellenza (girone A) tra Cus Palermo e Nissa. La squadra biancoscudata viene dal prezioso successo nel derby con il Gela e intende consolidare la sua posizione di classifica che la vede attualmente a quota 8 dopo le prime 8 giornate di campionato.

In panchina, anche stavolta, siederà Alessio Sferrazza che, in settimana, ha allenato la squadra. L’incontro si svolgerà al “Centro Universitario Sportivo. La Nissa punta al successo pieno per rilanciarsi in classifica e uscire alla zona calda della classifica.

Arbitrerà l’incontro Nicolò Lo Gaglio di Trapani, coadiuvato dai collaboratori di linea Nicola Conticello di Catania e Franz Joseph Grasso di Acireale.