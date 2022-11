Catturato (e poi liberato) “the Carrot”, il pesce rosso più grande del mondo: pesa oltre 30 chilogrammi

Non poteva non diventare virale sui social network l’immagine del pescatore Andy Hackett che tiene fra le braccia “the Carrot”, il pesce rosso (forse) più grande al mondo. La cattura, durata quasi 25 minuti, è avvenuta nelle acque del lago Bluewater, luogo molto frequentato dai pescatori. In realtà si tratta di un esemplare di carpa koi introdotto nel bacino d’acqua vent’anni fa e che, con il tempo, ha sviluppato misure da record arrivando a pesare 30 chilogrammi.

Dopo aver posato per le foto, Hackett ha rilasciato la creatura nel lago, con la speranza che il pesce possa vivere il resto della sua vita senza essere ulteriormente disturbato e non diventare un trofeo per la pesca sportiva.