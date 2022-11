Caltanissetta, venerdì Filippo Minacapilli presenterà il libro “Il filo sottile della parola”

Venerdì 18 novembre, dalle ore 18, Filippo Minacapilli presenterà il suo nuovo libro “Il Filo sottile della parola, Aforismi e Pensieri”.

L’incontro, è patrocinato dall’associazione Sulle Ali della Musica, L’inedito letterario, il Comune di Caltanissetta e il Consorzio Universitario di Caltanissetta. Ed è proprio nell’aula magna dello storico palazzo di Corso Vittorio Emanuele che si svolgerà l’incontro.

A introdurre la presentazione sarà Laura Failla, Presidentessa dell’associazione di promozione sociale “Sulle ali della musica” che, dopo i saluti istituzionali, lascerà spazio a Belinda Castellano che dialogherà con l’autore.

È previsto anche un intervento musicale di Mattia Cancelliere, giovane che, oltre a deliziare i presenti con brani di Chopin e Scarlatti, durante la serata riceverà una borsa di studio intitolata alla memoria di Michela Rizza. Il direttivo dell’APS “Sulle Ali della Musica”, infatti, al fine di incentivare e incoraggiare i giovani al proseguimento degli studi musicali, ha stabilito di destinare alcune somme dell’associazione all’istituzione di borse di studio per studenti meritevoli che si sono distinti nel loro percorso artistico. Una scelta che, oltre a supportare il singolo vincitore, promuove il desiderio di poter esprimere sempre il massimo delle proprie personali potenzialità.

Per chi volesse partecipare all’evento l’appuntamento è per venerdì 18 novembre 2022 alle ore 18.00 nell’aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele, 92