Caltanissetta, nominato un avvocato al Comune. Lega: “Neanche stavolta è un professionista nisseno”

L’Amministrazione Comunale del M5S ha affidato un incarico a un Avvocato di Catania, con un compenso annuo di circa 38.000€.

Una decisione mal digerita da molti professionisti nisseni che, attraverso la voce dei consiglieri Comunali della Lega, manifestano le loro perplessità.

“Anche a Caltanissetta ci sono Avvocati nisseni specializzati in Diritto Amministrativo, di chiara fama, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe al collega di Catania al quale è stato conferito un lauto incarico” – ha commentato il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, insieme al Consigliere Valeria Visconti.

La contestazione del consulente esterno per la predisposizione della gara per esternalizzare la gestione dei tributi va oltre la professionalità del candidato selezionato e si sofferma sul “bisogno” di guardare necessariamente oltre i confini cittadini scartando tutti i candidati locali.

Una scelta ancora meno approvata se si guarda in successione agli altri incarichi conferiti a “non nisseni” nei mesi passati.

“Prima i soldi a persone di Palermo per la realizzazione di un discutibile video, adesso ad un Professionista di Catania, per noi invece l’Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere prima i Nisseni” – affermano i Consiglieri della Lega, Oscar Aiello e Valeria Visconti, che hanno presentato al Sindaco un’Interrogazione per conoscere: Per quale motivo è stato scelto un Avvocato non di Caltanissetta, ma di Catania; Prima dell’affidamento dell’incarico in oggetto, chi ha predisposto gli atti propedeutici e ha gestito le gare pubbliche già espletate al Comune di Caltanissetta.