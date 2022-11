Caltanissetta, “Le Donne dell’Acquasanta”: un pomeriggio di promozione letteraria per l’Inner Wheel

Pomeriggio all’insegna della promozione letteraria per l’Inner Wheel Club di Caltanissetta che, sabato 19 novembre, ha organizzato la presentazione del libro “Le Donne dell’Acquasanta” di Francesca Maccani, scrittrice palermitana d’adozione.

L’evento organizzato dall’Inner Wheel in collaborazione con la libreria Ubik di Caltanissetta, si è tenuto nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada ed ha inaugurato il Ciclo di Incontri Letterari “La Parola alle Donne”.

La manifestazione è stata introdotta dalla Presidente Pina Adamo che ha sottolineato l’importanza della Lettura, a seguire i saluti istituzionali di Daniela Vullo, Soprintendente ai beni Culturali.

Una platea attenta e numerosa ha potuto apprezzare l’analisi di Fiorella Falci, docente di Storia e Filosofia, che è riuscita ad entrare nel dettaglio del romanzo, considerandolo storico, sociale e psicologico e che pur essendo ambientato nella Palermo dei Florio, racconta la storia dalla parte del popolo e delle donne in particolare: le operaie della Manifattura Tabacchi, con i loro bambini, raccontate nel percorso di maturazione della loro coscienza di lavoratrici che osano chiedere rispetto , prima ancora che diritti.

La storia viene evocata sullo sfondo: la Sicilia del Rudinì, Presidente del Consiglio del Regno, dopo la sconfitta dei Fasci lavoratori e la caduta di Crispi. In primo piano la vita difficile dei poveri e la violenza contro le donne, costrette persino a vendersi per non morire di fame.

Al centro l’amicizia tra Franca e Rosa, speculari e diverse come Antigone ed Ismene, la prima coraggiosa e disposta a sfidare il potere, la seconda più dolce e prudente, entrambe protagoniste di una battaglia storica per dotare lo stabilimento di un “baliatico”. Sarà uno dei primi nidi aziendali sorti in Italia, quello di Palermo, documentato da un lavoro di studio di documenti storici da parte dell’autrice.

E’ un viaggio nella storia che i libri non raccontano mai, continua la Professoressa Falci, ma soprattutto la storia di una presa di coscienza collettiva delle donne che cambia con fatica, atteggiamenti e mentalità, cominciando ad individuare l’orizzonte di una società più giusta per tutti.