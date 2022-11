Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino: “Grazie alle Forze Armate che mettono a disposizione dei cittadini impegno e dedizione per questo Paese”.

CALTANISSETTA. Anche il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha preso parte alla tradizionale cerimonia del 4 novembre in occasione della Giornata nazionale dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

“Come ogni anno – ha sottolineato- abbiamo celebrato l’impegno dei caduti in guerra, ricordando l’azione del Milite Ignoto a cui la città di Caltanissetta ha conferito simbolicamente la cittadinanza onoraria.

In questo tempo di guerra, non dobbiamo mai dimenticare l’invito alla pace e alla democrazia: una roccaforte della nostra Italia, resa possibile grazie ai sacrifici di chi ha perso la vita per la Patria. Grazie alle Forze Armate che, ogni giorno, mettono a disposizione dei cittadini il loro impegno e la loro dedizione per questo Paese”.