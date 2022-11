Caltanissetta. Il sindaco Gambino contro il Caro Energia: “In Sicilia situazione drammatica, si faccia presto qualcosa”

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha preso parte alla manifestazione contro il Caro energia a Palermo: “Questa mattina -–ha confermato – sono stato a Palermo per partecipare alla manifestazione contro il caro bollette. Con me i sindaci siciliani, ma anche tantissimi cittadini, lavoratori, imprese e associazioni.

Insieme abbiamo elaborato un documento con sedici proposte concrete contro il caro energia, tra cui: tetto al prezzo dell’energia, moratoria di 12 mesi per le rate delle bollette in scadenza, ampliamento del periodo di rateizzazione, incremento del credito d’imposta per il caro energia elettrica”.

Secondo il sindaco di Caltanissetta: “In Sicilia la situazione è drammatica, la spesa elettrica della nostra Regione batte ogni record e molte imprese sono sull’orlo del fallimento. Non è possibile restare a guardare. Sono sceso in piazza per loro, per i miei cittadini, per tutti i nisseni. E sono pronto a battermi perché si faccia presto qualcosa, con misure straordinarie ed urgenti che non possono attendere oltre. Il governo ci ascolti e non perda altro tempo!”