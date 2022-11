Caltanissetta, il senso della scienza ovvero della bellezza delle scienze”: al “Volta” iniziata la celebrazione del centenario dell’Istituto

“Il senso della Scienza ovvero la bellezza delle Scienze”: questo il titolo del convegno, svoltosi giovedì 24 novembre, presso l’auditorium dell’I.I.S.S. “A. Volta”, intitolato a “Giuseppe Bufalino”. L’evento, a cui ne seguiranno altri, già in programma durante il corso dell’anno scolastico, ha inaugurato la celebrazione del centenario del “Volta”, la cui fondazione risale al 1923.

Palpabile l’emozione di tutti gli intervenuti, studenti, docenti, personale A.T.A., ex allievi e famiglie, e anche del Dirigente Vito Parisi che, nel suo intervento iniziale, ha salutato e ringraziato il pubblico dell’auditorium, comprese le Autorità presenti, e ha sottolineato che il convegno, con annesse la mostra fotografica e quella della passata strumentazione scientifica, è il frutto di un intenso lavoro collettivo, che ha coinvolto tutti gli attori della scuola. Il Dirigente ha manifestato l’emozione di partecipare ad un evento così importante in presenza, dopo che l’emergenza pandemica aveva costretto la scuola a lavorare da remoto, e ha illustrato “l’obbligo morale del ricordo”: guardare al passato del Liceo Scientifico infatti costituisce anche uno strumento educativo, sia per mostrare ai discenti di oggi il vissuto della scuola sia per continuare e proiettare nel futuro l’iter educativo che, come un filo, unisce le generazioni studentesche; numerose e provenienti da tutta la provincia nissena sono state infatti quelle che si sono formate presso il “Volta”, come è emerso dal breve excursus storico del Dirigente Parisi: durante il suo intervento iniziale, vari sono stati gli spunti di riflessione forniti, quali la responsabilità della Scienza e soprattutto l’importanza della formazione scientifica impartita dalla scuola, da considerare alla luce della pandemia e dei mutamenti climatici, emergenze di pregnante attualità.

A seguire gli interventi dei due ospiti, entrambi ex allievi del “Volta”, collegati da remoto: la dottoressa Anna Gueli, docente di Fisica presso l’Università di Catania e il dottor Alberto Santini, docente di Ricerca operativa presso l’Università “Pompeu Fabra” di Barcellona. I due ospiti hanno rievocato brevemente il quinquennio liceale, sottolineando la completezza del percorso formativo offerto dal Liceo Scientifico, che fornisce solide competenze sia nel campo scientifico sia in quello umanistico, permettendo agli allievi di acquisire un bagaglio culturale globale: la dottoressa Gueli e il dottor Santini hanno ribadito che questo è stato un requisito fondamentale, una sorta di “passepartout” per il prosieguo dei loro studi universitari, per l’ingresso nel mondo accademico e per la loro brillante carriera. Nella fattispecie la dottoressa Gueli, dopo aver illustrato i suoi esordi professionali, in cui si è occupata di archeometria, ossia di classificare e datare reperti archeologici con metodologie e strumenti scientifici, ha spiegato le numerose applicazioni della Fisica nelle altre aree culturali e nella vita di tutti i giorni, secondo il principio “Tutto è Fisica”, ossia la Fisica spiega tutti i fenomeni della Natura, svelandone la bellezza intrinseca. Il professore Santini, ricostruendo brevemente la sua carriera cosmopolita, ha spiegato l’impatto della Scienza sulla società, soffermandosi poi sulle modalità con cui la Matematica, con il suo metodo razionale e scientifico, viene utilizzata per ottimizzare vari ambiti del mondo imprenditoriale: dall’alta finanza, alla statistica, alla logistica. Il dottor Santini e la dottoressa Gueli hanno poi rivolto un appello agli studenti, esortandoli a impegnarsi alacremente nello studio, al fine di acquisire una formazione approfondita e completa, che permetta di inserirsi, a livello internazionale, nel competitivo mondo del lavoro e, da professionisti della Scienza, di giovare alla collettività.

Entrambi i contributi sono stati moderati dalla prof.ssa Maria Petitto, docente di Matematica e Fisica del “Volta”, referente di molte prestigiose attività curriculari ed extracurriculari, tra cui la “Scuola Estiva di Fisica”, progetto svolto in partenariato con l’Università RomaTre , e la visita al C.E.R.N. (Centro europeo per la ricerca nucleare) di Ginevra: gli studenti della 5° F, che entusiasti hanno partecipato a questa esperienza, hanno visitato il più grande laboratorio al mondo di Fisica delle particelle e, sotto la guida della docente Petitto, hanno spiegato ed effettuato in diretta l’esperimento della “camera a nebbia”. Un secondo esperimento, questa volta di Chimica è stato svolto, sempre in diretta, da un altro gruppo di studenti della 5° F , con il coordinamento delle docenti di Scienze Enza Nicosia e Emilia Perricone: l’esperimento, denominato spiritosamente “Il dentifricio dell’elefante”, consiste nel mostrare una spettacolare reazione chimica schiumogena ed ha permesso agli studenti del “Volta”, guidati dalle due docenti, di partecipare a quello svolto presso l’Università di Palermo, inserito poi nel Guinness World Record.

Dopo i contributi musicali offerti da due studenti, la pianista Francesca Giammusso e l’oboista Carlo Mistretta, che ha sottolineato il “fascino scientifico” della musica, l’evento si è concluso con l’emozionante intervento della professoressa Luisa Asaro, docente di Scienze, la quale ha ricostruito il suo intenso legame affettivo con il liceo scientifico, prima da allieva, poi da docente e infine da genitore, sottolineando i preziosi e costanti stimoli ricevuti, forieri di crescita umana e formazione professionale. A conclusione ha preso brevemente la parola la signora Katia Leonardi, che, in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto e anche di genitore, ha espresso parole di elogio per il “Volta”, scuola che “stimola le famiglie alla partecipazione attiva”, ascoltandone la voce. Il Dirigente Parisi ha congedato infine i presenti, ringraziando i due presentatori Emanuele La Marca e Veronica Calì, entrambi studenti della 5° E, e in generale tutti, docenti ed allievi, che hanno fattivamente contribuito alla riuscita dell’evento.