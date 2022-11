Caltanissetta. Il 30 novembre al Consorzio Universitario conferenza sull’Endometriosi

CALTANISSETTA. Mercoledì 30 Novembre alle ore 15,30 presso l’aula magna “L. Sciascia” del Consorzio Universitario di Caltanissetta, si terrà una conferenza a dibattito, organizzata dall’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) per far conoscere l’Endometriosi, una malattia che colpisce le donne di cui se ne parla poco.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’endometriosi e presentare la legge Regionale 28 dicembre 2019 n.27 “Disposizione per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi”. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, per prenotarsi bisogna inviare una mail a sicilia@apendometriosi.it