Caltanissetta, Gambino ringrazia l’assessora Camizzi per il lavoro svolto e accoglie Garozzo e Rando

Sono stati ricevuti a Palazzo del Carmine i due nuovi assessori scelti dal Sindaco Roberto Gambino per completare la sua squadra di governo.

Dopo l’uscita di Luciana Camizzi – alla quale il primo cittadino porge i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi 3 anni – entrano Ettore Maria Garozzo e Ivan Rando.

Luciana Camizzi, commercialista di professione, aveva il compito di prendersi cura di Bilancio; Affari legali; Contratti; Prevenzione e corruzione; Partecipate; Patrimonio e Tributi.

Il Sindaco Gambino ha annunciato che le mansioni affidate saranno in linea con le competenze acquisite a livello professionale e personale delle due nuove figure.

Ettore Garozzo ha la delega

Transizione Ecologica;

Mobilità;

Toponomastica;

Partecipazione;

Centro Storico e Quartieri.

Ivan Rando, invece, si occuperà di

Bilancio;

Partecipate;

Risorse Umane;

Polizia Municipale;

Sicurezza luoghi di lavoro.

Non sono mancati alcuni malumori tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, alcuni lasciati solo intuire dal “silenzio” ancora mantenuto altri, invece, pubblicamente dichiarati a voce e sui social. Pare che la scelta di sostituire l’assessora Camizzi e di indicare due nuove nomine non sia stata condivisa e discussa con il gruppo degli attivisti che si sentirebbe, almeno in parte, ignorato dalle decisioni che fino a qualche tempo fa erano prese sempre in modo condiviso. Una promessa di democrazia partecipata e condivisa che era stata fatta fin da quando, nel 2019, è iniziata la campagna elettorale che ha poi portato Roberto Gambino a conquistare con ampio margine la poltrona di palazzo del Carmine.