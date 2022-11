Caltanissetta. Dal 25 novembre al 10 dicembre Soroptimist Club aderisce a campagna contro violenze domestiche

CALTANISSETTA. Il Soroptimist Club Caltanissetta, anche per quest’anno, aderisce sia alla campagna “Orange the world in 16 days 2022” promossa da ONU, UNWomen che parte il 25 novembre e si conclude il 10 dicembre, sia a quella promossa dalla Federazione Europea con il motto “Read the signs”, che vedrà tutte le socie mobilitate per prevenire le violenze domestiche, individuando in tempo , i segnali di una relazione “malata”, divulgando l’apposito vademecum predisposto.

Il Club, il 25 novembre grazie alla disponibilità della dirigente scolastica dell’IPSIA “G. Galilei” prof. Loredana Schillaci, ha organizzato, un incontro che avrà come titolo proprio lo slogan “Leggi i segnali” e durante il quale saranno proiettati i video predisposti da Soroptimist of Europe e dai Carabinieri.

La dott. Italia Lamonaca porterà i saluti del Club. Interverranno:

– Dott. Angela Caruso – Psicologa Psicoterapeuta del SER.D. CL e Socia del Club

– Dott. Daniela Migliore – Psicologa Psicoterapeuta centro antiviolenza “Galatea” onlus

– Avv. Rossana Lomonaco – Presidente AIAF Sicilia

– Rappresentante Arma dei Carabinieri, con i quali l’Unione Italia ha sottoscritto protocollo per la realizzazione della “Stanza tutta per sé”, predisposta per accogliere le denuncianti in un ambiente accogliente, dal sapore domestico. Ed infatti, alla fine del mese ne sarà inaugurata una presso la Tenenza di San Cataldo. Grazie alla collaborazione con Federfarma, saranno distribuite in tutte le farmacie del territorio ed extraterritorio le locandine di colore arancione riportanti , oltre al vademecum, anche lo slogan NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522 – READ THE SIGNS.