Caltanissetta, concorsi al Comune: dopo sei mesi ancora nessuna graduatoria. Nota dei ‘probabili idonei’: “L’Amministrazione ci dia un riscontro”

CALTANISSETTA – Contorni sempre più pirandelliani per i concorsi banditi ed espletati dal Comune di Caltanissetta. Dopo oltre sei mesi un’impenetrabile nebbia avvolge gli esiti e rende difficile la vita di coloro i quali hanno speso tempo e denaro per partecipare alle prove. Non si hanno notizie delle graduatorie definitive ed a Palazzo del Carmine tutto tace.

Pubblichiamo di seguito una nota dei “probabili idonei dei concorsi banditi dal Comune di Caltanissetta”.

Siamo i probabili idonei dei concorsi banditi dal Comune di Caltanissetta.

Probabili, perché a seguito del regolare espletamento di tutte le procedure concorsuali e sulla base della procedura di scioglimento dell’anonimato delle prove e conseguente valutazione dei candidati, risultiamo, utilmente collocati in base ai punteggi ottenuti.

Sono trascorsi più di sei mesi dall’espletamento delle prove concorsuali e ancora non si ha nessuna notizia delle graduatorie definitive.

Dopo aver partecipato alle prove concorsuali e avere investito tempo, studio e denaro per questa impresa relativa alla ricerca di un lavoro nel proprio territorio, siamo qui ad attendere l’approvazione delle graduatorie definitive. Queste, costituiscono un adempimento necessario affinché innanzitutto si concluda correttamente l’iter concorsuale, e conseguentemente fare in modo che le nostre speranze di ottenere giustamente l’incarico lavorativo e uscire finalmente dal mondo della precarietà e dell’incertezza socioeconomica, trovino adeguata risposta e risultino utili a migliorare l’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Caltanissetta che da diverso tempo lamenta carenza di personale.

Siamo qui a chiedere all’Amministrazione comunale di Caltanissetta di dare un adeguato riscontro a quanto sopra esposto affinché possa rifuggire da noi l’idea di aver sbagliato il proposito di investire il nostro studio e le nostre competenze nella propria città rispetto all’andazzo generale, comunemente definito “fuga di cervelli”.

Restiamo in fiduciosa e agguerrita attesa.