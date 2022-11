Caltanissetta, aula penale ufficio giudice di pace: un minuto di silenzio in memoria di Antonella Basile

CALTANISSETTA – Minuto di silenzio nell’aula penale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, in memoria di Antonella Basile, 61 anni, scomparsa il 31 ottobre, in servizio nel capoluogo nisseno dal 2016.

Apprezzata e stimata da tutti per la sua dedizione al lavoro dimostrata lavorando sino a pochi giorni dal tragico epilogo di una strenua battaglia contro un male terribile.

Il suo intangibile ricordo è vivo nei colleghi come dimostra l’iniziativa sottolineata da una nota di Ulisse Segretario, Funzionario Giudiziario: “Nell’aula penale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, prima dell’inizio della trattazione dei procedimenti penali fissati per la data odierna, su richiesta del Vice Procuratore Onorario dott.ssa Monica Ferraro, in rappresentanza dei colleghi e dei Magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, e il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Rosaria Rita De Caro con tutto il personale amministrativo dell’Ufficio si sono raccolti in un minuto di silenzio in memoria della dott.ssa Antonella Basile scomparsa prematuramente il 31 ottobre.

In servizio presso L’Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta dal 09/02/2016 con il ruolo di Giudice Onorario di Pace sia nel settore civile che in quello panale e precedentemente in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento, la dott.ssa Basile ha adempiuto al suo ruolo con spirito di abnegazione, pur consapevole della grave malattia per la quale lottava da otto anni, fino al 19 ottobre, ultimo giorno nel quale ha tenuto regolare udienza civile. L’Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta rinnova le condoglianze ai familiari”.

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Ulisse Segretario