Caltanissetta, “Aspettando il Natale”: prima edizione della mostra di presepi artigianali

A Caltanissetta all’interno dello storico Palazzo del Carmine, nella bella cornice della “Sala dei Nobili” , si sta svolgendo l’evento “ASPETTANDO IL NATALE”, la prima edizione di una mostra di presepi artigianali organizzata dall’Associazione” Amici del presepe città di Enna”, patrocinata dal Comune di Caltanissetta. Alla mostra partecipano presepisti provenienti da Enna, Mazzarino, Pietraperzia, San Cataldo , Pedara e Caltanissetta stessa. L’evento, che è stato inaugurato Sabato 12 Novembre 2022 , durerà sino al 04 Dicembre 2022. Sono esposti circa 20 presepi, realizzati con diverse tecniche, dotati ognuno di un proprio stile artistico e raffiguranti diorami della Natività all’interno di paesaggi popolari o arabi.























Numerosi sono stati i visitatori che hanno potuto ammirare la mostra. Si è riscontrato un feedback positivo stante la bellezza dei piccoli dettagli e la cura minuziosa. La scelta di organizzare l’evento in largo anticipo rispetto alle festività natalizie risiede nell’esigenza di far cogliere ai visitatori il ritorno alla normalità ricercata dopo il periodo pandemico, preannunciando così quel clima di festa prenatalizia che in passato ha caratterizzato la nostra città. Non può’ escludersi, però, il vero messaggio di questa mostra, ossia quello Cristiano: l’idea di un Dio che si è fatto uomo per l’umanità e che ha dimostrato l’infinito amore per i Suoi figli nascendo povero in un’umile capanna e divenendo Re del mondo donando la Sua vita per la salvezza eterna.

Il presidente dell’Associazione “Amici del presepe città di Enna” è Vincenzo Inserra. I presepisti che espongono sono: Vincenzo Inserra, Santina Balsamo, Santo Di Fina, Enzo Vasta, Alex La Duca e Giovanni Capizzi di Enna. Mimmo Pappalardo di Pedara. Salvatore Fili di Mazzarino Salvatore Barino, Francesco Nocilla di Pietraperzia. Danilo Raitano, Marko Cosentino, Filippo Chiappara di San Cataldo. Christian Locigno, Rino Zuzzè, Salvo Stagnitto di Caltanissetta.