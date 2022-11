Caltanissetta accoglie il truck di “Risparmialacqua”: fino a martedì giochi interattivi e tecnologia VR (VIDEO)

Tappa in corso Umberto a Caltanissetta del “road show” della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione #Risparmialacqua, voluta dalla Regione Siciliana sull’uso consapevole delle risorse idriche. Lunedì 14 e martedì 15, dalle 10 alle 18,

Imparare a risparmiare l’acqua giocando: questo è l’intento promosso dalla Regione Sicilia e l’Unione Europea che hanno promosso e finanziato un progetto itinerante lungo tutta l’isola.

“Risparmiare l’acqua” è una responsabilità che ciascun cittadino deve assumersi per contribuire a un futuro sostenibile per tutta l’umanità.

Oggi, 14 novembre 2022, e domani 15 novembre dalle 10 all 18 sarà aperta al pubblico la campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione.

Sono già in programma visite di scolaresche mentre i cittadini potranno presentarsi senza prenotazione nel furgone parcheggiato in Corso Umberto.

Tecnologia VR e schermi touch con giochi a tema guideranno i visitatori che vorranno avere maggiori informazioni sul risparmio idrico.

“Invitiamo tutti coloro i quali volessero scoprire di più sulle soluzioni per contenere il consumo idrico a venirci a trovare o seguirci sui social network al profilo @risparmia.lacqua ” ha commentato la referente del progetto itinerante. Nonostante l’acqua sia l’elemento essenziale che garantisce la vita sulla terra, finora l’abbiamo usata abusando della sua facile disponibilità e, in molti casi, considerandola come un veicolo per eliminare gli scarti. Queste abitudini non sono più tollerabili e per cambiare il modo di pensare è necessario educare le nuove generazioni. Ed è proprio con questo intento che è stato pensato e pianificato l’evento.

“Condivideremo idee sull’uso razionale e sostenibile dell’acqua e su quanto esso dipenda non solo da una corretta gestione pubblica ma anche dalla consapevolezza di ognuno di noi” ha concluso.

Dopo la due giorni di Caltanissetta, sono previste le tappe 17-18 novembre in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, 21-22 novembre in piazza Vittorio Emanuele a Trapani e, infine, 24-25 novembre nel parcheggio Sant’Antonio a Siracusa.