Caltanissetta, 101 candeline nella torta di compleanno di Emma Scalia

Aumenta il tasso di longevità a Caltanissetta con le 101 candeline che illuminano la torta di compleanno di Emma Scalia.

Una donna che nella sua vita ha attraversato almeno ben 2 Continenti essendo nata il 26 Novembre 1921 a Tripoli per poi trasferirsi a Caltanissetta, città nella quale ancora oggi risiede.

Un giorno veramente speciale che “Nonna Emma”, come viene teneramente chiamata da chi la conosce e la stima, trascorrerà circondata dall’affetto della sua grande famiglia. Attorno a lei sono sempre rimasti i figli Marisa e Davide, la nuora Antonella, il genero Vincenzo Emmanuele, Stefano, Giulia, Emma, e i pronipoti: Sara, Miriam, Vincenzo e Mattia.

Emma, nonostante i suoi 101 anni, ha ancora l’indole di una ragazzina e trascorre il tempo leggendo, seguendo con interesse i programmi in televisione e, come raccontano figli e nipoti, guai a non rispondere subito a una sua chiamata al telefono perché, al momento opportuno, arriverà una ramanzina.