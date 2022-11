Calcio a 5 serie C2. L’Asd Atletico Nissa Futsal travolge l’Argyrium e si conferma in testa al campionato

Straripante vittoria (8-1) per l’Asd Atletico Nissa Futsal guidata da mister Filippo Costa nel campionato di serie C2 girone C. I giallorossi al “PalaMilan” hanno rifilato 8 gol all’A.D.P. Argyrium mantenendo la vetta della classifica generale.

Gli otto gol sono stati messi a segno da Faulisi, Mirisola, Mosca, Messina, Pedi, Longi, Rivituso ed una autorete. Risultato mai in discussione in un match dominato. Per la squadra del presidente Messina si tratta del settimo sigillo vincente in otto partite di campionato. Un dato che fa ben sperare per il prosieguo di campionato.