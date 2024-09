Caltanissetta si rifà il look viario. Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, pista ciclabile e strade asfaltate per una lunghezza di ben 26 chilometri entro marzo 2026

Attraverso un progetto del PNRR per un totale di 4 milioni e 800 mila euro, verrà realizzata una pista ciclabile – lunga 26 chilometri – da via Romita a via Rochester. È stato annunciato questa mattina durante una conferenza stampa nel Foyer del Comune di Caltanissetta alla presenza del sindaco Tesauro, degli assessori Adornetto e Petrantoni, del comandante della Polizia Municipale Diego Peruga, dell’ingegnere Giuseppe Dell’Utri e dei progettisti ing. Davide Francesco Iannello, ing. Salvatore Giugno, e del geologo Volo Massimo Giuseppe.

“È un dato molto importante per la città – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro –. Almeno il 40% delle strade cittadine verranno asfaltate e la pista ciclabile sarà realizzata unitamente a un impianto valido di illuminazione e di vari servizi annessi.”

L’obiettivo è chiudere il collegamento ciclabile tra la zona di Viale della Regione, C/Balate e il quartiere San Luca, al fine di raccordare la viabilità ciclabile già esistente con una cucitura urbana che raccolga quante più possibili zone della città, nonché promuovere la cosiddetta “mobilità dolce”.

Ha continuato il sindaco Tesauro: “È un risultato che offre la giusta e bella visione della nostra città di modo tale che possa crescere sotto il profilo della percorribilità e della sicurezza.”

Il progetto presentato stamane vuole essere risposta concreta a una rigenerazione urbana che supporti nel contempo la mobilità sostenibile, attraverso, appunto l’uso in sicurezza della biciletta, in particolare delle bicilette ecologiche elettriche a pedalata assistita, vista anche l’orografia urbana di Caltanissetta, con tratti in salita e in discesa.

“Questo intervento è totalmente finanziato dai fondi del PNRR – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto –, il quale si struttura in missioni. Ogni missione si divide in componente che, a sua volta si divide in investimenti. Il nostro progetto è individuato dalla Missione 5, componente 2, investimento 2.1, ovvero investimento di rigenerazione urbana. Ed è un intervento molto importante perché sino a qualche anno fa era impensabile poter parlare di pista ciclabile a causa dell’orografia della nostra città, ma grazie all’intuizione dei progettisti e alla tecnologia possiamo realizzare una pista ciclabile e rifare le strade ex novo.”

Il progetto prevede la realizzazione di sei tratti di pista ciclabile lungo la zona alta della città – viale della Regione –, e due tratti di pista ciclabile lungo la zona bassa della città – quartiere San Luca –, istituita con la parzializzazione della superficie stradale da destinare su via o marciapiede alla mobilità “dolce “della pista.

“Questo progetto – ha aggiunto l’assessore allo Sport Salvatore Petrantoni –, si sposa perfettamente con la mobilità sostenibile e con la nostra volontà di promuovere la circolazione su pista ciclabile. È prevista l’implementazione di servizi con bike-sharing.” Inoltre, è stato preso in considerazione anche il Parco Urbano Balate, oggi “Rosario Assunto”, al cui interno la pista ciclabile sarà realizzata in sede propria, di raccordo con le ciclabili esterne da via Ferruccio Parri a Via delle Calcare ed innesto su Via Rochester. E si aggiunge che tutti gli interventi da attuare all’interno del Parco Rosario Assunto – dove sono necessarie azioni di consolidamento di un costone roccioso –, poiché ricadono in area paesaggistica, dovranno essere sottoposti a parere della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta.

I lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla via Romita a via Rochester si concluderanno entro marzo 2026.

Di seguito i tratti di pista interessati:

Quartieri della zona alta della Città: Viale della Regione

I° Tratto – Raccordo con la pista ciclabile in fase di realizzazione tra la Via Romita e la Via Ferdinando

I. Interessa in entrambi i sensi di marcia le seguenti vie:

‐ Via Ferdinando I° (da incrocio via Romita a via Gaetano Costa), Via Gaetano Costa, Via Due Fontane,

Viale Luigi Monaco (sino a CEFPAS).



II° Tratto da via incrocio con Via Due Fontane e Viale Luigi Monaco

‐ Viale della Regione, Via Calabria, Piazza Europa, Via Rosso di San Secondo, Via Maddalena

Calafato, Via Redentore, Via Messina, Viale Trieste, Via de Cosmi Giovanni Battista, Via Libertà, Via

Enrico De Nicola, Viale della Regione, Via Luigi Monaco (CEFPAS).



III° Tratto (Anello via Libertà – Palazzo di Giustizia)

‐ Via Libertà da incrocio Via Enrico De Nicola, Via Nino Martoglio, Viale Trieste (sino ad incrocio

Viale della Regione), Viale Trieste (sino ad incrocio con via Nino Martoglio).



IV° Tratto (nei due sensi di marcia)

‐ Via Turati (da incrocio Via Ferdinando I°), Via salvo D’Acquisto, Via Fra Giarratana, Via Don Minzoni,

Via Salvo D’Acquisto, Via Turati ed in unico senso di marcia: Via Padre Angelico Lipani, Via Gregorio

XVI, Via Padre Pio da Pietrelcina.

V° Tratto

Via Antonino Guastaferro (da incrocio con via Turati), Via Leone XIII, Via Catania (nei due sensi di

marcia), Viale Sicilia, Via Malta (sino da incrocio con Viale della Regione).



VI° Tratto

Via Sallemi (da incrocio con Luisa Moncada) nei due sensi di marcia (sino a via Aretusa), Via Sallemi

sino ad incrocio con Via Regina Elena

Quartieri della zona bassa della Città: Quartiere San Luca

VII° Tratto di raccordo con Stazione FF.SS. e stazione trasporto pubblico su gomma (Autostazione di

Via Rochester).

Viale Conte Testasecca, Via Regina Elena, Via Canonico Pulci, Via Alfredo Pisani, Piazza Roma

(Stazione FF.SS.), Via Rochester, Via Giuseppe Alessi, Via Regina Elena, Via John F. Kennedy, Via

Alcide de Gasperi, Via E. Tricomi, Via dei Mille.



VIII° Tratto di raccordo con pista ciclabile in corso di realizzazione attraverso il parco Urbano Balate

‐ Via Trigona della Floresta (incrocio con Via Ferdinando I), Via Ferruccio Parri, Regia Trazzera e

percorso interno al Parco Balate, via Giorgio La Pira, Via Salvo D’Acquisto

IX° Tratto Ciclabile del Parco Urbano Balate

Tutto interno al Parco Urbano Balate di raccordo con le ciclabili esterne da via Ferruccio Parri a Via

delle Calcare ed innesto su Via Rochester.