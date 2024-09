Vallelunga. Secondo posto finale per Grazia La Paglia al premio letterario “Etnabook Cultura sotto il Vulcano”

VALLELUNGA. Dopo essere stato per diverse settimane tra i best seller Amazon, “Altrove” di Grazia La Paglia ha ottenuto questa settimana il secondo posto del premio letterario “Etnabook – Cultura sotto il vulcano” di Catania. Una sfida non indifferente, considerando l’alto numero di opere in concorso (oltre cinquecento).

Per la giornalista e scrittrice vallelunghese si tratta della seconda esperienza sul podio del premio catanese. Infatti già nel 2022 un’altra sua opera era riuscita a giungere in finale, ottenendo il terzo posto. In quella edizione era stata premiata la favola urbana “Non toglietemi subito il sole”, una raccolta di cinque racconti, tra il reale e l’onirico, che narravano le vicende di cinque anime sospese tra le tenebre e la luce.

Stavolta è toccato ad “Altrove”, un romanzo breve in cui un anonimo viaggiatore fa ritorno nei suoi luoghi d’infanzia, ormai ricoperti dalla polvere e popolati dai fantasmi. L’obiettivo del viaggio è la ricerca della propria identità.

Come già accennato, “Altrove” – pubblicato a inizio maggio – è rimasto per diverse settimane tra i primi posti delle classifiche Amazon, raggiungendo il primo posto per la categoria “Le novità più interessanti” e il quinto per “I best seller della letteratura italiana”.

“I risultati ottenuti in questi ultimi due anni per me hanno un valore inestimabile poiché interamente frutto di un lavoro di autoproduzione – spiega La Paglia – Dalla correzione all’impaginazione, dalla revisione fino alla copertina: ogni mio libro è il risultato di un lavoro svolto totalmente in solitaria. Non ho il supporto o la guida di alcun professionista del settore, cosa che avviene invece realizzando opere con le case editrici. Questi premi, come i posti in classifica, sono molto preziosi. Ma soprattutto confermano che se si vuole qualcosa, alla fine, la si può ottenere, anche gareggiando completamente da soli. L’importante è non smettere mai di provarci”.

La Paglia, inoltre, ha appena pubblicato un nuovo volume, stavolta totalmente diverso: “Scrittura terapeutica e creativa sulle emozioni – Manuale di self-help – Comprendi le tue emozioni. Trasformale in storie”.

“Si tratta di un vero e proprio eserciziario di scrittura terapeutica – spiega l’autrice – La scrittura, infatti, è stata per me uno mezzo per giungere alla guarigione, uno strumento per conoscermi meglio, un modo per esternare le mie emozioni e i miei sentimenti. Dopo un lungo lavoro su me stessa, in cui le parole scritte hanno avuto un ruolo fondamentale, ho pensato di creare un volume che possa essere d’aiuto per chiunque voglia cercare nella scrittura-terapia uno strumento di aiuto, per conoscere e imparare a gestire le proprie emozioni”.