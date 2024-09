Caltanissetta. Viabilità. Fratelli d’Italia: “Necessarie soluzioni concrete”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo consiliare Fratelli d’Italia in merito alla questione sulla viabilità.

“Si assiste, in questi giorni, al susseguirsi di comunicati stampa aventi ad oggetto la delicata questione che sta riguardando l’apertura, a decorrere dallo scorso 5 settembre, del tratto stradale, in galleria, della Strada degli Scrittori, ovvero della strada statale 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento.

Gli interventi, da parte delle forze politiche che hanno rappresentanza consiliare presso il Comune di Caltanissetta, vedi la Lista Avanti Così e Noi Moderati, sottolineano la necessità di far fronte ai disagi che la Città sta vivendo, a fronte di una circolazione che vede allungati i tempi ordinari di percorrenza, da parte della utenza automobilistica, per raggiungere la destinazione del Comune Capoluogo Nisseno.

In particolare il Consigliere Gambino, della Lista Avanti Così, esordisce sostenendo, con un ardito gioco di parole, che così non si può più andare avanti, mentre il Comitato Cittadino di Noi Moderati auspica la istituzionalizzazione di un tavolo tecnico che veda parteciparvi soggetti diversi tra le quali l’Anas, il tutto sotto l’egida prefettizia.

Tutte le proposte, a parere di FDI, sono rispettabili, ma, ci si chiede, se il Consigliere Gambino, Sindaco della Città per tutto il trascorso quinquennio della consiliatura, che oggi reclama l’intervento dell’Anas, si sia posto l’interrogativo del perché, visto che lo sostiene, la città sia stata costretta a subire le disfunzioni di un atavico ritardo nella realizzazione dei lavori, destandosi solo adesso da un torpore inspiegabile.

Il problema esiste, è vero; il disagio, per la Collettività Nissena e per quelle dei Comuni viciniori, è divenuto più pregnante e, pertanto, questa scrivente forza politica, anche essa rappresentata consiliarmente, ritiene che vadano individuate soluzioni urgenti che, certamente, nell’immediato, non possono essere rappresentate dalla semplice richiesta di un solo confronto con Anas.

Fratelli D’Italia ritiene che le soluzioni vadano ricercate ed attuate nel concreto e quindi propone che, nelle more, intanto, vada rivista ed aumentata la attuale segnaletica direzionale per l’attraversamento della galleria lato sinistro della suddetta Strada degli Scrittori, valutandosi, anche, ove possibile, un lieve aumento dei limiti di velocità attualmente vigenti per il percorso in galleria.

All’uopo si rappresenta che l’Assessore Petrantoni, con delega alla viabilità ha già diramato apposita direttiva agli uffici comunali competenti per la relativa ed urgente modifica della segnaletica.

Ritiene, contestualmente, che l’accesso e l’attraversamento della via Borremans, attualmente interessata da importanti lavori di sistemazione e consentiti, solamente, ai cittadini ivi residenti, nel rispetto della sicurezza della circolazione, possano essere sperimentati, anche, allargandoli al resto degli automobilisti, per mitigare l’attuale insostenibile afflusso a senso unico in galleria del traffico veicolare, possibilmente con l’ausilio delle forze della polizia locale.

FDI ribadisce, infine, l’urgenza dell’insediamento di un organismo di concertazione, del quale si farà promotrice, per mezzo della propria Segreteria Provinciale e con l’interessamento della propria deputazione regionale, nella persona dell’Onorevole Salvatore Scuvera, che possa individuare ogni utile soluzione per lenire gli attuali disagi patiti dagli automobilisti, certamente da insediarsi presso gli Uffici Prefettizi e presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto, con il coinvolgimento dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, attualmente diretto dall’Onorevole Alessandro Aricò”.

