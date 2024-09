Caltanissetta, cittadini protestano sotto il Palazzo del Carmine: “Vogliamo l’acqua”

Sono circa 200 le persone che questo pomeriggio, sotto al Palazzo del Carmine, hanno fatto fronte comune decidendo di protestare contro i problemi relativi all’acqua che, ormai, da mesi sta investendo la città e portato i cittadini all’esasperazione.

Sono stati sospesi anche i lavori del consiglio comunale, convocato per le 18:00 di questo pomeriggio e riguardante la crisi idrica. In quanto una delegazione di cittadini è ascoltata dai capigruppo e dal sindaco.

La strada d’accesso che porta in piazza Garibaldi – con i relativi corso Umberto e corso Emanuele – è stata temporaneamente chiusa per sicurezza. Il traffico è in tilt. Ci sono stati leggeri momenti di tensione, ma tempestivamente controllati attraverso l’intervento della polizia.