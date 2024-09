Caltanissetta. Crolla muro al Cimitero Angeli. Danni in fase di valutazione

In mattinata è crollata una parte di muro – e la consequenziale caduta di alcuni loculi – della parte bassa del cimitero Angeli di Caltanissetta. Sul posto sono presenti gli operatori del servizio cimiteriali che, anche attraverso l’Ufficio Tecnico, si stanno mobilitando a inibire l’area. Inoltre, sono intervenuti gli ufficiali dell’ASP di Caltanissetta per effettuare un sopralluogo in termini igienici-sanitari. Le cause del crollo, presumibilmente, sono riconducibili a infiltrazioni d’acqua.

La parte in questione ha già subito un crollo nel novembre del 2021, a seguito del quale c’è stato un intervento di consolidamento. Sono in corso ulteriori accertamenti.