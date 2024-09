Dà fuoco a sterpaglie provocando un vasto incendio a Favignana: denunciato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Favignana hanno individuato e denunciato per incendio colposo l’uomo che ieri ha causato accidentalmente il propagarsi di un rogo sull’isola.

Dopo aver appiccato le fiamme ad alcune sterpaglie per fare pulizia, l’uomo avrebbe perso il controllo del fuoco che con il vento si è rapidamente propagato arrivando a minacciare delle abitazioni.

I carabinieri hanno dovuto evacuare in via precauzionale le case, interdire la viabilità e contenere le fiamme con l’ausilio di un’autobotte comunale, in attesa dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco partita da Trapani.

Fonte: Adnkronos