Incidente stradale tra Naro e Camastro, scontro auto-moto: 16enne perde un dito e viene trasportato in elisoccorso a Palermo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in contrada Maredolce, tra Naro e Camastra, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Le cause sono in corso di accertamento. Nell’impatto un 16enne, alla guida del mezzo a due ruoto, avrebbe perso un dito ed è stato trasportato con l’elisoccorso in un ospedale di Palermo. Alla guida dell’auto, invece, c’era una donna, che ha riportato ferite lievi ed è sotto shock. È stata soccorsa da un’ambulanza. I carabinieri di Naro sono sul posto a occuparsi dei rilievi per ricostruire la dinamica.