“La Gastroenterologia nel 2024”: il 4 e 5 ottobre a Gela prestigioso congresso internazionale

La città di Gela si appresta ad ospitare un prestigioso congresso internazionale: “La Gastroenterologia nel 2024”. L’iniziativa è in programma i prossimi 4 e 5 ottobre 2024 presso l’Hotel Villa Peretti. Arriveranno esperti da tutta Italia ma anche dagli Stati Uniti, per una due giorni di altissimo profilo scientifico. Si parlerà di disturbi del metabolismo e di lotta all’obesità, della prevenzione in gastroenterologia e di dieta mediterranea. L’evento è rivolto ai medici di tutte le discipline e assegna ai partecipanti 13 crediti per la formazione professionale. L’importante iniziativa è ideata dall’associazione Ambrosia, impegnata proprio nella promozione della dieta mediterranea e della prevenzione della sindrome metabolica.

Responsabili Scientifici: Guido Costamagna (Direttore Scientifico dello European Endoscopy Training Centre, è Professore Ordinario di Chirurgia Generale e Direttore dell’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Peter Malfertheiner (Professore di Medicina e Presidente del Dipartimento di Gastroenterologia, Epatologia e Malattie Infettive presso l’Università Otto v. Guericke di Magdeburgo, in Germania) e Cristiano Spada (Professore ordinario di Gastroenterologia presso l’Università Cattolica di Roma e Direttore dell’Unità di Endoscopia Digestiva, presso la Fondazione Policlinico Gemelli, Roma).

Direttori del corso: Giuseppe Leonardi (Responsabile dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela) e Maurizio Vinti (Medico specialista in gastroenterologia convenzionato con il SSN – Asp di Agrigento)

Comitato Organizzatore Locale: Alfonso Cirrone Cipolla (Direttore sanitario dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela) e Rosario Nonni (Specializzando in malattie dell’apparato digerente).