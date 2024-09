Caltanissetta. Disagi alla viabilità: il PD organizza riunione operativa

CALTANISSETTA. Il PD si mobilita a seguito della situazione della viabilità venutasi a creare a Caltanissetta. Lo ha fatto con il PD di Caltanissetta che, assieme al segretario provinciale del PD Renzo Bufalino e al sindaco di Santa Caterina, e all’on. Peppe Provenzano, ha concordato una riunione operativa al fine di affrontare e discutere soluzioni rapide e condivise al problema.

“La situazione della viabilità nissena – si legge in una nota – è resa ancora più complicata dalla chiusura della galleria S. Elia. Dopo anni di isolamento i cittadini e le cittadine di Caltanissetta, San Cataldo, Santa Caterina e Resuttano subiscono ancora disagi e disservizi.

Per questo, insieme al Segretario provinciale del PD Renzo Bufalino, al sindaco Giuseppe Ippolito (Santa Caterina) e all’On. Peppe Provenzano abbiamo concordato una riunione operativa per individuare rapidamente gli interventi da realizzare e le azioni da intraprendere per affrontare questa situazione”.