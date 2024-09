Caltanissetta. Riprese le riunioni del gruppo “Noi Moderati”: “Per la crisi idrica apprezzamento all’Amministrazione”

CALTANISSETTA. Con la piena ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, lo scorso dieci settembre si è riunito il gruppo politico “Noi Moderati” della Città di Caltanissetta.

Diversi i temi affrontati nella riunione. In primo luogo, e non poteva essere altrimenti, si è affrontato il problema dell’approvvigionamento idrico della Città. Dal dibattito è emerso apprezzamento per quanto posto in essere dall’Amministrazione Comunale nella fase emergenziale, ma è emerso, altresì, che il problema dell’approvvigionamento idrico potrà trovare soluzione solo se andrà affrontato in sede regionale e nazionale con la partecipazione di tutte le forze politiche, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, con il preciso intento di risolvere un problema che attanaglia la nostra comunità e senza farlo divenire terreno di scontro politico.

Generale apprezzamento è stato espresso per le iniziative in ambito delle politiche sociali con i “Progetti di vita indipendente” e i “Centri estivi”, con riferimento allo sport e lo spettacolo per la programmazione del “Settembre è Nisseno”. Dal punto di vista strettamente organizzativo il gruppo, in considerazione dell’ottimo risultato del percorso politico culturale “ModerataMente” posto in essere lo scorso anno, ha deciso di ripetere l’esperienza. Si è approvato un calendario di massima di n ove incontri, che copre l’arco temporale da ottobre 2024 a giugno 2024. Il format prevede incontri, con cadenza mensile, della durata massima di due ore, durante i quali un relatore, che si è già cimentato su di una tematica d’interesse per la comunità Nissena, esporrà la propria esperienza.

Seguirà un breve dibattito tra i presenti, finalizzato alla progettazione di possibili interventi in favore della nostra comunità. L’idea è di estendere la partecipazione, oltre che agli aderenti o simpatizzanti del gruppo politico, anche alla cittadinanza, all’associazionismo e a tutte le forze politiche che vorranno partecipare. Il primo incontro è già schedulato per giorno 30 settembre alle ore 18:00 presso la sala rossa del teatro Rosso di San Secondo, salita Matteotti 5, Caltanissetta; bocche cucite sul primo chairman.

Da un punto di vista politico si è evidenziata la necessità di promuovere una serie d’incontri con le altre forze che sostengono la maggioranza a Palazzo del Carmine, al fine di gettare le basi per la concreta realizzazione del programma elettorale del Sindaco, a cui “Noi Moderati” ha partecipato con l’indicazione di tre priorità d’intervento: Valorizzazione del centro storico (integrazione e sviluppo sostenibile); Università e Policlinico/Ospedale Universitario (sostegno alle nuove generazioni e sviluppo economico); Identità Nissena (trasformare la città da luogo in destinazione).

A tal fine il coordinatore comunale di Noi Moderati chiederà ai responsabili cittadini degli altri partiti, che compongono la maggioranza, la costituzione di un tavolo programmatico delle azioni da intraprendere per la realizzazione del programma.