Caltanissetta. Viabilità galleria SS 640. Noi Moderati: “Chiediamo l’istituzione di un tavolo permanente per risolvere il problema”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Noi Moderati in merito alla delicata vicenda legata all’apertura della canna sinistra della galleria Caltanissetta della SS 640 con relativi disagi che si sono registrati alla viabilità.

“L’apertura della canna sinistra della galleria Caltanissetta della S.S. 640, che in sé è una buona notizia, in quanto testimonia l’avanzamento dei lavori di ammodernamento della “Strada degli scrittori”, ha impattato pesantemente sui cittadini nisseni e su quelli dei comuni dell’hinterland.

La contemporanea chiusura del by pass sinora utilizzato e della Via Borremans ex S. S. 122 bis costringe quanti giungono a Caltanissetta a percorrere il vecchio tracciato della S.V Caltanissetta-Agrigento con conseguente intasamento della stessa e dello svincolo in entrata in città.

Tale situazione ha gravi ripercussioni sull’attività scolastica (l’allungamento del percorso unito all’incolonnamento di auto e mezzi pesanti fa sì che gli studenti degli istituti scolastici superiori cittadini, provenienti dai Comuni viciniori, raggiungano le proprie aule a ridosso della seconda ora di lezioni, né è possibile ipotizzare di chiedere agli studenti abitanti a poche decine di chilometri di distanza di partire tre ore prima dall’inizio delle lezioni), sull’attività amministrativa dei vari uffici pubblici della città (non sono pochi i dipendenti pubblici che vivono nei Comuni vicini) ed un significativo rallentamento delle attività economiche cittadine. Andando a canalizzare in un unico “imbuto” il traffico leggero e pesante proveniente dalle direttrici Agrigento, Catania e Palermo era inevitabile quanto accaduto.

Un tale stato di cose è frutto, ancora una volta, di una totale mancanza di progettazione e visione strategica, che ha portato la nostra comunità e quelle viciniori a subire delle conseguenze negative da un cambiamento, che in sé è positivo. Il comitato cittadino di Noi moderati chiede l’istituzione di un tavolo permanente tra il Commissario Straordinario della S.S. 640, l’A.N.A.S., il Commissario del libero Consorzio, i Sindaci di Caltanissetta e dei comuni viciniori, e, tenuto conto dei disagi ai cittadini ed agli Uffici Pubblici di Caltanissetta, a S. E. Il Prefetto affinché:

a) Si individui la soluzione più immediata ed economicamente meno onerosa per ovviare a quanto sopra detto;

b) Si individuino le soluzioni, a medio e lungo termine, per mitigare e annullare le conseguenze negative derivanti dal decentramento dello svincolo inerente al traffico proveniente dalla A 19.

c) Individuare tempestivamente le inevitabili criticità future, legate al progressivo avanzamento delle tratte aperte al traffico, predisponendo quanto necessario ad evitare impatti negativi sulla collettività in occasione del raccordo tra vecchio e nuovo tracciato”.

Il Coordinamento Cittadino Noi Moderati