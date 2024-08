Caltanissetta, la processione. Dopo anni l’Assunta rientra nella sua chiesa del «Vittorio Emanuele»

Dopo un’attesa che si è protratta per molti anni, la processione dell’Assunta, che si svolgerà oggi in città, tornerà a muoversi e a concludersi nella chiesa Santa Maria Assunta dell’ex ospedale “Vittorio Emanuele” di viale Regina Margherita. Sinora, invece, la processione ha avuto inizio e si è conclusa nella chiesa di San Giuseppe dove il simulacro della Beata Vergine Maria è stato trasferito a seguito di alcuni cedimenti strutturali che si sono verificati nella chiesa dell’ex ospedale e hanno fatto temere per la pubblica e privata incolumità. Ora, e finalmente, nella chiesa dell’ex ospedale i lavori per l’eliminazione del pericolo prima riscontrato di ulteriori cedimenti sono stati eseguiti e completati e la chiesa è stata resa nuovamente agibile. Per cui il simulacro dell’Assunta è tornato nella “sua” chiesa ed è da qui che oggi la tradizionale processione, in programma per il tardo pomeriggio, muoverà e si concluderà. Ed è pure nella chiesa dell’ex ospedale che nella mattinata saranno celebrate messe alle ore 9, 10, 11 e nel pomeriggio alle 18,30 dove già nei giorni scorsi si sono svolti i riti religiosi in preparazione alla festività odierna predisposti da Angelo Spilla, parroco della chiesa San Giuseppe che comprende anche la chiesa di Santa Maria Assunta. Ancora, e quindi anche oggi, sarà portata in processione la copia della statua dell’Assunta il cui originale continua ad essere conservato nella chiesa San Giuseppe perché ha subìto precedentemente danni strutturali e ha bisogno di essere restaurato. La processione dell’Assunta muoverà dalla chiesa dell’ex ospedale alle ore 19,30 e attraverserà, come di consueto, viale Regina Margherita nei due sensi di marcia, prima lungo la corsia del lato destro a salire e poi lungo la corsia del lato opposto a scendere e sarà accompagnata dalla banda musicale “Sicilia in musica”; farà quindi ritorno nella chiesa dell’ex ospedale. Come è accaduto negli anni precedenti, anche per quest’anno è prevista la presenza alla processione di una larga partecipazione di fedeli devoti dell’Assunta che in città sono tanti. Per consentire ai fedeli di assistere alla processione della Beata Vergine Maria, oggi pomeriggio in tutte le chiese della città non saranno celebrate messe.