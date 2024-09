Bonus Fieno, individuata alla zona industriale di Caltanissetta un’area per le operazioni di consegna

L'assessore Delpopolo: “Gli allevatori non dovranno spostarsi in altri Comuni per poter accedere al beneficio regionale”

Il Comune di Caltanissetta, per rispondere alle esigenze degli allevatori beneficiari del “Bonus Fieno”, ha individuato nella zona industriale – via Calderaro – un’area di stoccaggio e rifornimento.

Il sostegno – che prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro e assegnerà complessivamente 70 milioni di chili di fieno – è un provvedimento voluto dal presidente della Regione Renato Schifani che andrà a supportare, con un voucher, circa 5 mila aziende e un totale di 200 mila unità di bestiame.

Le operazioni di consegna del fieno tra il fornitore e l’allevatore, adesso potranno avvenire anche nella città di Caltanissetta.

“Abbiamo accolto le istanze degli allevatori individuando un’area adeguata alle operazioni di consegna in modo che i destinatari del bonus possano attingere direttamente nella loro città e non siano costretti ad andare nelle aree attrezzate in altri comuni del territorio siciliano” ha commentato l’assessore alle attività produttive Guido Delpopolo.