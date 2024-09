Caltanissetta. Il Consiglio prima esprime solidarietà ai manifestanti che protestavano contro la crisi idrica, poi e ne ascolta e condivide le ragioni in aula

CALTANISSETTA. Si è svolto ieri, giovedì 19 settembre 2024, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria del Comune di Caltanissetta. Il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha aperto i lavori dichiarando piena e totale solidarietà ai manifestanti accorsi sotto il palazzo comunale e davanti la sede di Caltaqua, che stavano protestando per il diritto ad avere una fornitura idrica costante e frequente.

I consiglieri Roberto Gambino e Annalisa Petitto hanno richiesto di dare un segnale forte alla cittadinanza, invitando a salire una rappresentanza degli stessi. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Consiglio. Dopo una sospensione, durante la quale i capigruppo hanno ascoltato le interpellanze dei manifestanti, la seduta è ripresa regolarmente.

Da quanto è emerso dal confronto con i cittadini, i capigruppo hanno elaborato un atto di indirizzo politico firmato da tutti i consiglieri presenti per impegnare l’Amministrazione comunale e il sindaco Walter Tesauro a intercedere con Caltaqua e dare una risposta immediata.

In particolare, si è chiesto di favorire la distribuzione dell’acqua in orari diurni e non notturni, nel corso dei quali l’utilizzo da aprte dei cittadini è molto più difficoltoso. È stato richiesto all’Amministrazione anche di equiparare i turni di distribuzione, poiché permangono disparità a seconda delle zone della città, oltre a sollecitare Caltaqua affinché possa procedere con l’installazione delle pompe di sollevamento a disposizione. L’aula ha votato l’atto di indirizzo all’unanimità. Prima di procedere alle proposte all’ordine del giorno, il Consiglio ha voluto ricordare due figure recentemente scomparse che, nonostante abbiano agito in ambiti completamente diversi, hanno inciso nel pensiero e nei valori percepiti dalla collettività, non soltanto dai cittadini di Caltanissetta.

Il Consigliere Carlo Vagginelli ha voluto ricordare Nicola Boccadutri, leggendo un breve resoconto del suo impegno politico, mentre il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Salvatore Schillaci, da tutti ricordato come “Totò-gol” in seguito alle “notti magiche” del campionato Mondiale di Italia 1990, quando diventò un idolo per tanti italiani e per la nostra regione simbolo di riscatto sociale e di meritocrazia, scaturita dalla passione sportiva e soprattutto dal costante impegno professionale, in grado di travalicare differenze sociali di partenza e ogni altro genere di ostacolo.

Il Consiglio, dunque, ha proseguito la seduta con la trattazione della prima mozione: “Crisi Idrica – Provvedimenti urgenti da adottare con la riapertura delle scuole”. La stessa propone di porre in essere la redazione, insieme al gestore del servizio idrico integrato, di un piano speditivo di protezione civile in cui sia garantita a tutte le scuole di ogni ordine e grado una fornitura idrica prioritaria o, in alternativa, una fornitura idrica tramite autobotte, per consentire le condizioni di igiene e sicurezza antincendio. La mozione è stata approvata all’unanimità.

In seguito è stata discussa la seconda proposta di deliberazione “Attività informativa sulla crisi idrica”, tramite la quale si invita il Sindaco e la Giunta a istituire due numeri verdi, uno dedicato alla segnalazione di disservizi e un secondo alla comunicazione di perdite nella conduttura idrica; a istituire una task-force per fronteggiare l’emergenza; ad aggiornare la cittadinanza circa l’attuale situazione di crisi tramite tutti i canali istituzionali; a chiedere la predisposizione di un apposito calendario di distribuzione anche per le zone servite tramite autobotti; a convocare tutte le realtà associative al fine di coinvolgerle nell’attività di individuazione dei pozzi. La proposta è stata approvata all’unanimità.

La terza mozione all’ordine del giorno “Istituzione Consulta acqua in seno all’ATI Caltanissetta”, tramite la quale il Consiglio Comunale ha richiesto al Sindaco, al fine di promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, di proporre in sede di Assemblea dell’ATI la costituzione di un’apposita Consulta con funzioni di controllo, proposta e concertazione, che tramite l’apporto di associazioni e organizzazioni di rappresentanza assicuri una partecipazione diretta della cittadinanza alla questione idrica e alla gestione del relativo servizio. Anche quest’ultima proposta è stata approvata all’unanimità.

L’ultima mozione all’ordine del giorno dal titolo “Adozione di un Piano comunale per la gestione sostenibile della risorsa idrica”, invitava il Sindaco e la Giunta a impegnarsi per individuare le linee guida per la redazione di un Piano comunale come da oggetto e affidare la stesura dello stesso mediante gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016), contemplando anche la partecipazione di tutti i portatori di interesse. La mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

Al termine della seduta è stata presentata una richiesta di implementazione dell’ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale, che si svolgerà il 23 settembre 2024, relativa a un’audizione del vicesindaco Giovanna Candura “per riferire in merito all’uso dell’autovettura della Polizia Municipale in servizio d’ordine all’imbocco di via Sen. D’Antona nel corso del concerto di Noemi del 16 settembre 2024”. Dopo essere stata accolta dal Presidente del Consiglio, la richiesta è stata votata dall’aula e rigettata con 9 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto. In seguito all’esito della votazione, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha chiuso la seduta.