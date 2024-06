Rassegna Stampa. Oggi si assegna la fascia tricolore a Caltanissetta

E venne il giorno del verdetto! Oggi pomeriggio Caltanissetta avrà il nuovo

sindaco, che i cittadini recatisi ai seggi per il turno di ballottaggio avranno

scelto tra Annalisa Petitto e Walter Tesauro. Nel capoluogo sarà per la prima volta una donna ad indossare la fascia tricolore? O sarà l’ex residente del Consorzio universitario nisseno ad ottenere più voti? Il cartello di liste civiche senza i loghi dei partiti prevarrà, insieme con la sua candidata, sulla compagine espressione del centrodestra? O quest’ultimo schieramento avrà la meglio portando al successo il suo esponente di riferimento?

Quanto potrà influire l’astensioni – smo? E quale potrà essere il “peso” di

coloro che al primo turno, due settimane addietro, hanno scelto uno dei

tre aspiranti alla poltrona di sindaco poi esclusi da questa tornata elettorale suppletiva?

Domande alle quali si potrà dare risposta non appena si avrà contezza

dell’esito dello scrutinio nelle 56 sezioni istituite in città. Si vota infatti fino

alle ore 15 e poi si svuotano le urne per leggere le schede e contare le preferenze valide. Di certo c’è che l’affluenza ieri si è mantenuta molto bassa.

Alle 12 si era recato alle urne solo il 7,88% degli aventi diritto, ed anche

nel rilievo successivo è stato riscontrato un calo rispetto al passato (era

del 18,34% alle ore 19).

I due candidati rimasti in lizza hanno votato nella stessa scuola, il plesso

Leonardo Sciascia di via Napoleone Colaianni, ma in sezioni diverse ed in

orari differenti. Di mattina l’avv. Annalisa Petitto al seggio numero 50, nel

pomeriggio l’avv. Walter Tesauro, nella sezione 52.

Entrambi sorridenti, hanno voluto evidenziare l’intensità della campagna

elettorale affrontata, ed hanno parlato di un’esperienza certamente

faticosa ma anche molto bella.

Il Comune ricorda intanto che, come è avvenuto ieri, in collaborazione

con l’associazione ANCoS APS è previsto il servizio di trasporto gratuito in

favore degli elettori con difficoltà o impossibilitati a deambulare. Potranno

prenotarsi tutti gli elettori inabili temporaneamente o permanentemente

a deambulare. Per accedere al trasporto gratuito è necessario essere muniti di un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia. È possibile

richiedere il servizio contattando l’Urp comunale ai numeri 093474395 o

3203297350.