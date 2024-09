Caltanissetta. Disposto dal sindaco divieto di uso potabile per i cittadini che fruiranno della fornitura idrica tramite pick-up

CALTANISSETTA. In seguito all’azione urgente dell’Amministrazione, che ha provveduto a rispondere al guasto segnalato da Siciliacque nel corso di questa mattina con una fornitura idrica straordinaria tramite pick – up per i cittadini del Centro storico, un’ordinanza del Sindaco ha indicato la non potabilità delle risorse distribuite da tali mezzi, che non sono destinate al consumo umano.

Un divieto che, dunque, è da intendersi valido solo per i cittadini che richiederanno tale servizio e si approvvigioneranno mediante i veicoli messi a disposizione dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dalle associazioni di volontariato della Protezione Civile.

Il Sindaco ha invitato i suddetti cittadini che fruiranno di tale modalità di consegna dell’acqua ad utilizzare, per gli usi alimentari, acqua minerale imbottigliata.