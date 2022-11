Alla Fiera di Milano il Centro Operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale promuove l’uso corretto del web

La collaborazione tra Fiera Milano e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni Lombardia trova spazio all’interno dei padiglioni e tra gli stand della nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2022, la manifestazione organizzata da Fiera Milano, in collaborazione con Fandango Club Creators, dedicata a videogiochi, esports, digital entertainment, geek oltre che al mondo del fumetto e dell’editoria dove sono attesi, dal 25 al 27 novembre, tutti gli appassionati della pop culture.

In questo scenario la polizia postale promuoverà una campagna di sensibilizzazione alla lotta al grave problema del reato di pedopornografia online e mostrerà i rischi del navigare in rete fornendo le giuste soluzioni per la sicurezza degli utilizzatori del web. L’obiettivo della presenza tra gli stand della Polizia Postale è quello di facilitare il confronto tra gli esperti del settore e il pubblico della manifestazione, composto perlopiù da giovani, per renderli coscienti degli strumenti a loro disposizione per proteggersi e affrontare le situazioni di pericolo.

Nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia Postale, di Milano con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente. È cresciuto il numero dei minori approcciati sul web dagli adulti, pari a 531, in maggioranza con un’età inferiore ai 13 anni. Particolare attenzione ai videogiochi online. Il crescente interesse di bambini e ragazzi per questi servizi ha indotto i pedofili a concentrare la loro attenzione anche sulle piattaforme di gaming sfruttandone i servizi di messaggistica e offrendo la possibilità di agganciare i minori più facilmente.